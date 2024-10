Fare una stima dei danni e riflettere. Questo in sintesi quanto emerso dalla riunione operativa che si è tenuta questa mattina in Comune a Tortolì per discutere del post incendio.

Al tavolo hanno preso parte, oltre al Sindaco Massimo Cannas, anche l'Assessore regionale all'Ambiente, Gianni Lampis, il Consigliere regionale del Partito Democratico e Sindaco di Baunei Salvatore Corrias, i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, Forestas, Corpo Forestale, Polizia municipale e Protezione Civile.

Presente anche il Prefetto di Nuoro, Anna Aida Abruzzese con la quale è stato fatto un sopralluogo nelle zone interessate.

Intanto è ancora attivo il Coc (Centro Operativo Comunale).