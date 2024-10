Il Comune di Tortolì amministrato dal Sindaco Massimo Cannas, ha pubblicato l’avviso per la ricognizione dei danni causati dal pauroso incendio di sabato 13 luglio.

Ciò fa seguito alla dichiarazione dello stato di calamità naturale del 15 luglio per le zone Santa Giusta, Monti Forru, S'Ortali e su Monti, Orrì e Foxilioni.

Come si legge nell’avviso “A fini ricognitori, in attesa che gli enti competenti effettuino le rispettive valutazioni di merito, è opportuno che il Comune attivi un monitoraggio dei danni subiti dai soggetti aventi interessi nelle aree percorse dall'incendio o comunque danneggiate dello stesso. Al fine di consentire le successive operazioni di catalogazione al Comune in tempi congrui, è necessario fissare un termine ultimo per la consegna delle segnalazioni”.

“Pertanto – rimarca l’Amministrazione comunale –, i soggetti interessati possono inoltrare la segnalazione del danno, tramite apposita dichiarazione. Per la stessa, si invita ad utilizzare la modulistica resa disponibile dal Comune”.

Le segnalazioni dovranno arrivare al protocollo generale del Comune entro lunedì 5 agosto alle 13.00. Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e controfirmato, allegando il documento di identità del richiedente e l’eventuale documentazione a supporto della dichiarazione, a mano, all'ufficio protocollo del Comune, all'indirizzo: Comune di Tortolì - Via Garibaldi 1 via pec all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comuneditortoli.it, oppure tramite spedizione postale all'ufficio protocollo del Comune, all'indirizzo: Comune di Tortolì - Via Garibaldi 1. In questo caso farà fede la data di ricezione al protocollo comunale e non quella di spedizione.

“Si precisa che le segnalazioni ricevute saranno utilizzate ai fini della ricognizione e non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti”, concludono dal Comune.