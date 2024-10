Un incendio sta interessando località Sas Vides, in agro di Torpè. Per supportare le operazioni di spegnimento, il Corpo forestale tramite la SOUP-LS, due Canadair (CAN 8 e CAN 28) di stanza ad Alghero e il Super Puma.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Lula. Le fiamme stanno interessando il cantiere forestale Su Lidone gestito da Forestas.