Un incendio scoppiato intorno alle 12 nelle campagne di Sorso, spinto da forti raffiche di vento ha risalito le colline arrivando fino alla zona Badde Abes - Zaccos, a ridosso del centro abitato di Sennori, nel Sassarese.

Vigili del fuoco, barracelli di Sorso e Sennori e il Corpo forestale sono intervenuti per spegnere le fiamme. Per precauzione sono state evacuate tre case e i bambini impegnati nelle attività ludiche del campo estivo nella struttura sportiva "Basilio Canu", alla periferia del paese, sono stati fatti allontanare dagli agenti della Polizia locale di Sennori, per evitare qualsiasi rischio.

Per domare l'incendio è stato necessario l'intervento di due elicotteri della Forestale e del Superpuma. Il fuoco ha distrutto una decina di ettari, principalmente di macchia mediterranea.

Le operazioni di bonifica sono terminate intorno alle 17 e sul posto resta per precauzione una pattuglia della Compagnia barracellare di Sennori, per tenere sotto controllo la situazione.