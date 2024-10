I vigili del fuoco e la guardia forestale sono impegnati questa sera anche a Sedilo, in provincia di Oristano, nel cui territorio è divampato un incendio.

Mentre in paese si svolgono i riti conclusivi de S'Ardia in onore di San Costantino e stasera è prevista la processione con il santo, una enorme colonna di fumo si alza in cielo all'orizzonte. La stagione dei fuochi è iniziata anche qui.