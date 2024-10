“Cento ettari arsi in appena due ore, questo l'immane disastro che si sta verificando nel nostro territorio!”.

Rabbia e tristezza emergono dalle parole del sindaco di Pula, Carla Medau, a seguito del vasto incendio a Santa Margherita di Pula, all'altezza di Capo Blu, località turistica sulla costa sud occidentale della Sardegna.

Le fiamme, partite dalla collina, si sono avvicinate pericolosamente alle case e le squadre a terra che stanno intervenendo per spegnere il fuoco hanno ordinato per precauzione l'evacuazione del villaggio.

“Un grandissimo dispiegamento di forze, siamo in attesa del terzo canadair in arrivo da Olbia, gli altri due canadair e tre elicotteri erano già in azione dalle 15”, scrive il primo cittadino su Facebook.

“Un enorme lavoro da parte del Corpo Forestale, agenti di Forestas, barracelli, carabinieri, vigili del fuoco, polizia stradale, protezione civile, anas, polizia municipale, e tutti gli operai impegnati a gestire la situazione – continua Carla Medau -. ?In azione anche il 118 e i volontari della Lavs Pula che stanno prestando soccorso ad alcuni turisti colti da malore. Siamo qui presenti da ore e siamo in contatto con la protezione civile della regione Sardegna".

"Un ringraziamento - continua il sindaco su Facebook - a tutti coloro che stanno cercando con coraggio e sacrificio di arginare i danni, in questo scenario di totale devastazione, dovuti pare al gesto irresponsabile di persone che hanno lasciato delle braci accese”.