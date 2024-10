Non si ferma, purtroppo, la grave piaga degli incendi in Sardegna. Uno dei Comuni colpiti nella giornata di ieri è stato Pula.

Le fiamme hanno interessato la zona di Bacchixeddu, dove le operazioni di spegnimento sono state portate avanti dal Corpo Forestale di V.A, dagli agenti di Forestas, dai Barracelli di Pula, con il supporto di quelli di Villa San Pietro dei Vigili del Fuoco. In azione anche due mezzi aerei

“Oggi i vigliacchi si sono spostati nella zona di Agumu, canale de su cristallu”, questo il duro commento della Sindaca Carla Medau che aggiunge: “Quando torni a casa ti senti soddisfatto? Ti piace distruggere i luoghi in cui abiti? State attenti, mettere in pericolo la vita dei cittadini e distruggere l'ambiente non vi farà sentire balentes ma solo più imbecilli”.

“Pula non merita questo. Di vigliacchi e barbari non abbiamo bisogno”, ha concluso la prima cittadina.