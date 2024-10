Circa dodici squadre dei Vigili del fuoco e una sessantina di operatori, oltre agli uomini della Protezione civile e del Corpo forestale, hanno lavorato nella notte e sono ancora in campo per le operazioni di spegnimento del grosso incendio divampato in alcuni capannoni nella strada 12 di Predda Niedda, a Sassari.

L'incendio sarebbe partito dall’area commerciale attigua al supermercato Eurospin, evacuato insieme ad altre attività.

Nel corso delle operazioni di soccorso sono rimasti intossicati due vigili del fuoco, soccorsi dal 118. Uno è già stato dimesso, l’altro si trova in buone condizioni di salute

Sul posto anche la polizia locale e le ambulanze, il 118, la polizia e i carabinieri.