Il Cor ha comunicato che un elicottero della base del Corpo forestale proveniente dalla base di Bosa è in azione per supportare le operazioni di spegnimento di un incendio in località M.Iradu a Ploaghe.

Il coordinamento è affidato al D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla Stazione del Corpo forestale di Ploaghe.