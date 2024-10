Pomeriggio non facile a Monastir che ha dovuto far fronte a un incendio in località “Regidori”.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Dolianova, in sinergia con una squadra di Forestas proveniente da Monastir e dai volontari delle Associazioni di Monastir, San Sperate e Assemini. L'incendio ha interessato terreni agricoli antistanti il Riu Mannu.

Monstir “Colpita dalla mano di chi non ama la nostra terra”, questo il commento dell’Assessore all’Ambiente e territorio.

“Il nostro GRAZIE va ai Volontari dell'Orsa "Santa Lucia" Monastir, al Corpo Forestale dello Stato e al Centro Operativo Regionale – ha aggiunto Cabras – per aver prontamente inviato un elicottero riuscendo, grazie al lavoro di squadra, a domare gli incendi che hanno attaccato le nostre campagne”.

“Dopo qualche ora – ha concluso l’Assessore – la situazione è tornata alla normalità ma continueremo a vigilare e tenere sotto controllo il nostro territorio per arginare il fenomeno degli incendi. Un grazie anche agli Agenti della Polizia Locale e ai Carabinieri di Monastir per il contributo dato per regolare il traffico nelle zone interessate all'incendio”.