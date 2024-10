Devastata dalle fiamme una casa rurale a Loceri in località "Gardalis" dove, per cause ancora in corso di accertamento, si è propagato un incendio dalla cucina e dal soggiorno. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte, ma risultano evidenti danni alle strutture portanti.

Intervento, attorno alle ore 8:30, della squadra 8A del Distaccamento di Lanusei che ha attuato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del sito.

Sul posto presenti anche i Carabinieri di Lanusei per i rilievi di propria competenza.