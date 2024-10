Dalle 22 circa di ieri, due squadre dei vigili del Fuoco di Nuoro sono state impegnate per estinguere un rogo sviluppatosi in località “Marsilio”, a Fonni.

Circa 600 rotoballe, ammassate all’esterno di una azienda agricola, poste in prossimità di un capannone, sono state mandate in fumo.

L’intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni alle scorte foraggere e agli infissi delle strutture agricole poste nelle vicinanze. Non si segnalano danni strutturali ai fabbricati.

Sul posto presenti i Carabinieri della locale stazione e la Compagnia Barracellare di Fonni.

Sono in corso di accertamento le verifiche per stabilire le cause che hanno originato l’evento.