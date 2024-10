Un incendio è divampato attorno alle 13.30 di oggi ad Alghero, nel tratto finale del lungomare Rovigno di Fertilia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco, il Corpo forestale, gli uomini di Forestas, i carabinieri, i barracelli e la Protezione Civile.

Le fiamme hanno interessato un ettaro di macchia mediterranea nella zona indicata come "Baia delle foche" lambendo pericolosamente la strada che costeggia alcune abitazioni.

Anche il sindaco Mario Conoci si è recato nella borgata per monitorare le operazioni di spegnimento. Il primo cittadino ha ringraziato tutti gli uomini in campo per l’intervento che ha permesso di domare il rogo con estrema tempestività.