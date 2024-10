Nella serata di ieri due squadre del comando Vigili del fuoco di Cagliari, con il supporto di due autobotti, hanno operato in via San Paolo per un vasto incendio di materiale vario che ha preso fuoco intorno alle 21.40.

Dal distaccamento aeroportuale è intervenuta anche una grossa autobotte (kilolitrica) per l'approvvigionamento idrico dei mezzi impegnati.

Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficili e pericolose dalla presenza di bottiglie di GPL e linee aeree di media tensione. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e della Questura di Cagliari per il controllo dell'area interessata dall'incendio

La densa nuvola di fumo con il bagliore delle fiamme era visibile da diversi chilometri di distanza.