Un vasto incendio è scoppiato nelle campagne di Bauladu, in località C. Ortu, nell'Oristanese.

Le fiamme alte e il fumo denso hanno causato la temporanea chiusura della Statale 131, in direzione Cagliari. Sul posto stanno operando tre elicotteri del Corpo forestale, arrivati dalle basi di Fenosu, Bosa e Sorgono.

Le operazioni di spegnimento, coordinate dagli appartenenti alla pattuglia del Corpo forestale di Oristano, sono rese difficili dalla scarsa visibilità.

Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas, le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione del traffico in piena sicurezza e per procedere allo spegnimento del rogo e alla riapertura della strada nel più breve tempo possibile.