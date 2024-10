Attentato incendiario ieri notte a Capoterra. Nel mirino è finita l'auto in uso a un agente della Polizia stradale di Nuoro. Il rogo è stato appiccato verso le 22.

Qualcuno, utilizzando della diavolina o del liquido infiammabile, ha incendiato la Opel Corsa intestata alla moglie del poliziotto, ma in uso a lui che era parcheggiata in via Carbonia. Le fiamme hanno avvolto il veicolo.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. I carabinieri di Capoterra hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto e accertarne le ragioni. Al momento sarebbero escluse le ragioni legate al lavoro del poliziotto.