La Ford Focus di una casalinga, la Toyota di un'operaia, la Ford Fiesta di un'operaia, la Ford CMax di un meccanico e una Renault Scenic di cui non è stato ancora rintracciato il proprietario.

Questo il bilancio degli attentati incendiari di questa notte in Via Boito, a Sinnai. Un triste fenomeno, quello dei roghi appiccati alle macchine, che sempre più spesso scandisce le notti del cagliaritano e per il quale ancora non si riesce e individuare i responsabili.