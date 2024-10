La commissione Ambiente, presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia), ha approvato all'unanimità il piano di ristori collegato agli incendi nell'Oristanese (Montiferru) dell'estate scorsa e ad altre calamità naturali che hanno interessato numerosi Comuni della Sardegna.

"L'intervento - come ha spiegato nella sua relazione l'assessore dell'Ambiente Gianni Lampis - è ripartito in tre recenti delibere adottate dalla Giunta e conclude un accurato lavoro di verifica iniziato subito dopo gli eventi al quale hanno collaborato le competenti strutture dell'assessorato, la protezione civile, agenzie ed enti regionali, amministrazioni locali e categorie".

"Il volume complessivo di risorse disponibili, superiore ai 26 milioni - ha precisato l'assessore - non esaurisce l'impegno della Regione, perché a queste vanno aggiunte quelle inserite nella c.d. legge "Omnibus" e in altri provvedimenti specifici".

"La finalità complessiva - ha concluso Lampis - è quella di creare le migliori condizioni per la "ripartenza" delle comunità colpite da gravi calamità naturali, con misure riguardanti sia la sfera pubblica (riduzione e contenimento del rischio idro-geologico, ripristino del patrimonio boschivo) che privata (contributi per i danni subiti dalle attività produttive e dalle colture agronomiche, recupero delle recinzioni e dei muretti a secco, sostegno per i danni subiti da immobili adibiti ad abitazione principale)".