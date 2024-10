"Il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di emergenza per le zone colpite dalle alluvioni e dagli eventi atmosferici rovinosi delle scorse settimane nel Comasco in Lombardia, in Calabria, Sardegna e Sicilia. È un atto necessario che consentirà alle amministrazioni locali di ripristinare la normalità e di mettere in sicurezza il territorio". Così Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente della Lega, in una nota.

"Fenomeni di questo genere, secondo gli scienziati, saranno sempre più frequenti - prosegue Gava - Anche per questa ragione è necessario che lo Stato si impegni in una forte azione di prevenzione. Con il Pnrr approvato pochi mesi fa il governo ha previsto stanziamenti molto rilevanti per la messa in sicurezza del nostro territorio, il recupero di aree abbandonate e ha approvato una serie di misure finalizzate a consolidare e a promuovere la realizzazione di edifici maggiormente resistenti".

"Grazie anche gli interventi per la semplificazione nella concessione dei permessi di carattere ambientale - aggiunge il sottosegretario - oggi è possibile intervenire rapidamente con risorse adeguate: bisogna fare presto, non sprecare anche questa occasione dopo decenni di trascuratezza e disattenzione che sono costate milioni di euro e decine di vite umane".