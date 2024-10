"Maurizio Pisciottu in arte Salmo dona alle popolazioni colpite dagli incendi 10.000 piantine d’ulivo e delega Croce Rossa Italiana - Comitato di Oristano allo smistamento e alla distribuzione in tutto il territorio colpito dagli incendi".

Lo si legge in una nota della stessa Croce Rossa oristanese. Il rapper olbiese negli scorsi giorni aveva già proposto un concerto gratuito con raccolta fondi per aiutare le comunità gravemente colpie dall'incendio. Adesso un altro importante contributo da parte dell'artista, il cui grande successo non lo ha mai allontanato dalle problematiche della terra natìa.

"Le difficoltà - si legge nella parte finale della nota - tirano fuori il vero carattere dei sardi, e davanti alla Sardegna che brucia arriva un grande gesto di solidarietà".