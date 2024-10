Proseguono dalle prime ore del mattino le operazioni di bonifica nelle aree dell'Oristanese interessate dagli incendio dei giorni passati, in particolare due elicotteri del Corpo forestale sono appena decollati dalle basi di Fenosu e Bosa per dare supporto alle numerose squadre a terra impegnate nella messa in sicurezza.

Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Seneghe.