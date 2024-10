Rischiano di slittare a settembre i ristori per i devastanti incendi che hanno colpito l'Oristanese. Manca l'accordo tra le forze politiche di maggioranza e opposizione sulla legge omnibus contenente la variazione da oltre 150 milioni di euro con le risorse per i danni dei roghi, quelle per i lavoratori colpiti dalla crisi pandemica, e altre norme finanziarie.

Le minoranze hanno dato la loro disponibilità a concedere il ricorso alla procedura d'urgenza - quindi approdo direttamente in Aula senza passare dalle commissioni - solo per le disposizioni sugli incendi e per l'assestamento 2021 (già all'esame della terza commissione e propedeutico alla variazione da 150 milioni).

Stralcio su cui però il Psd'Az, per bocca del capogruppo Franco Mula, ha dichiarato assoluta contrarietà. Stando così le cose, la legge omnibus seguirà l'iter legislativo ordinario: l'opposizione utilizzerà tutti i dieci giorni a disposizione per l'esame del testo che, peraltro, non ha nemmeno visto.

A quel punto la legge entrerà in commissione e solo a fine agosto-primi di settembre in Aula. La trattativa, ad ogni modo, prosegue: per lunedì o martedì prossimi sarà convocata un'altra capigruppo.