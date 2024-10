Dalle 21:00 alle 4:00 sono stati diversi gli interventi dei Vigili del fuoco per domare gli incendi di sterpaglie e vegetazione divampati in varie località dell'hinterland cagliaritano.

Le fiamme alimentate dal vento si sono sviluppate a Quartucciu, in via Mandas e in località "Su Pezzu Mannu", a Cagliari, in località San Bartolomeo, dove le fiamme hanno coinvolto macchia mediterranea e sterpaglie, sulla SP 15 in un'area rurale tra Settimo San Pietro e Maracalagonis, dove è andato a fuoco un canneto e sterpaglie, ad Assemini un incendio di sterpaglie si è sviluppato in un'area dei pressi della statale 130, dove erano presenti alcuni fabbricati.

E ancora, un altro intervento è stato effettuato a Elmas, in località "Is Canadesus".

In tutte le aree coinvolte si è provveduto alla messa in sicurezza e bonifica dei focolai residui.