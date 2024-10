(L'olivastro millenario di Cuglieri nelle foto pubblicate su Facebook da Nicola Sedda)

L'olivastro millenario "Sa Tanca Manna", simbolo di Cuglieri ed esempio di archeologia botanica non solo per la Sardegna, è stato distrutto dalle fiamme. Si trovava alla periferia di Cuglieri.

“I danni sono immensi – ha detto il sindaco Gianni Panichi -, il Montiferru, la flora e la fauna sono perduti, la valle degli olivi, l’olivastro millenario non esistono più. Aziende intere distrutte, animali bruciati, molti hanno perso tutto”.

“Non ci sono state vittime grazie alla macchina dei soccorsi e alle persone di Cuglieri, che unite hanno fatto fronte a questa catastrofe senza precedenti. L’emergenza non è finita, il fuoco non si è fermato e i luoghi vanno messi in sicurezza, bonificati”.