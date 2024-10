Il vento di maestrale che in queste ore sta soffiando sulla Sardegna sta alimentando alcuni incendi.

Quattro al momento gli interventi in cui sono intervenuti i mezzi aerei, tre sono stati già spenti mentre uno a Iglesias, in un'area non troppo distante da Monteponi che pochi giorni fa era stata messa in ginocchio da un altro rogo che aveva portato all'evacuazione di alcune abitazioni, è ancora attivo. In particolare accanto alle squadre a terra composte da vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile e volontari stanno operando un elicottero e un Canadair.

Domati i roghi divampati a Uta, nel cagliaritano, dove è intervenuto un elicottero della flotta regionale; Siliqua, nel Sulcis, dove assieme all'elicottero è intervenuto un Canadair, e Mores nel sassarese, che è stato spento con un mezzo della flotta regionale.