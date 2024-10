Sono in bonifica gli incendi, probabilmente di natura dolosa, che hanno interessato il Sulcis e hanno impegnato il Sistema regionale antincendi, con l'ausilio di cinque elicotteri (compreso il SuperPuma) della flotta regionale coordinata dal Corpo forestale, che ha alternato i mezzi secondo le esigenze.

Al momento sono ancora operativi due velivoli per ultimare la bonifica. A terra sono impegnati le squadre di Protezione civile e volontari, Forestas, Corpo forestale e Vigili del Fuoco.

Le fiamme sono partite contemporaneamente in 9 punti a Villamassargia, in località Cimitero Nuovo, e si sono sviluppate nell'area compresa tra i Comuni di Musei e Domusnovas creando pericolo agli abitati dei tre centri.

A Villamassargia tre le abitazioni evacuate per precauzione, per un totale di 9 persone. Due i ricoveri per inalazioni di fumo. Un ricovero, sempre per il fumo inalato, a Domusnovas, dove sono state invece 30 le persone messe al sicuro, in via precauzionale, da 6 abitazioni.