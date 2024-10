Ancora una giornata di incendi in Sardegna, in particolar modo nel Nuorese, dove in tarda mattinata è ripreso l'incendio bonificato ieri nella zona industriale di Macomer, a Tossilo, in cui è stato evacuato un capannone industriale.

Un nuovo fronte si è aperto sulla statale 129 al bivio di Orotelli e lì le fiamme stanno avanzando verso Nuoro.

Una situazione che nel primo pomeriggio ha reso necessaria la chiusura per precauzione, sia della ss 129 che della ss 131 Dcn al Km 43, ora entrambe riaperte.

Sul posto stanno operando gli uomini della Protezione civile del Corpo Forestale dell'Agenzia Forestas e i Vigili del Fuoco. Per la sicurezza stradale è intervenuta la Polstrada di Nuoro.