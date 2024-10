Quattro incendi quest'oggi hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale in Sardegna. Il primo a Bottida, dove questa mattina sono intervenuti due elicotteri proveniente dalle basi operative di Anela e Farcana e un Canadair. Il rogo è divampato nei pressi del Nuraghe Larattu.

Fiamme anche a Decimputzu, in località Campus de Monte Idda, dove è arrivato un elicottero proveniente dalla base operativa di Marganai. Un mezzo aereo in volo anche a Serramanna, proveniente dalla base di Villasalto e intervenuto in località Santa Maria di Monserrato.

In questi minuti un secondo incendio è divampato a Serramanna, località C. Cixi, dove è intervenuto un altro elicottero della base operativa di Marganai. Seguiranno maggiori dettagli nel comunicato ufficiale delle 18:45.