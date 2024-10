“Dobbiamo asciugare le lacrime e ricostruire. Con questo incendio devastante sono stati cancellati anni, decenni, secoli di storia. Da soli non ce la possiamo fare, abbiamo necessità del sostegno di tutti. Abbiamo bisogno di rinascere, non vogliamo chiuderci in un atteggiamento di commiserazione. Abbiamo bisogno di recuperare energie in questi giorni perché ci sono state bruciate anche quelle. C’è stata bruciata l’anima. Ci riprenderemo e in questo senso dovremo lavorare intensamente per ridare una prospettiva al territorio”. Lo ha detto a Sardegna Live il sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi.