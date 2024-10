In Sardegna

Sei chilometri della statale 131 Dcn nel comune di Ottana sono stati chiusi al traffico in entrambe le direzioni di marcia a causa di un vasto incendio divampato ai margini della carreggiata. L'Anas è stata costretta ad interrompere il traffico dal km 26 al km 32 per consentire le operazioni di spegnimento, che si svolgono anche con l'ausilio di mezzi aerei. Il tratto stradale verrà riaperto non appena ripristinate le normali condizioni di sicurezza.