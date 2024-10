Giornata da dimenticare sul fronte incendi: 12 i paesi che hanno visto gli interventi dei mezzi aerei della Forestale: Aidomaggiore, Torpè, Siniscola, Berchidda, Ruinas, Villagrande Strisaili, Simaxis, Selargius, Nurri, Orosei, Santu Lussurgiu e Tortolì.

La situazione più grave proprio qui, dove sono state evacuate circa una ventina di abitazioni, 2 campeggi e 1 agriturismo. In azione 4 canadair in arrivo da Trapani, Alghero, Napoli e Ciampino, e altrettanti elicotteri. Come comunicato dal Cor, l'incendio è ancora attivo e, nelle prime ore di domani mattina entreranno in azione due canadair e due elicotteri.