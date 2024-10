Sono tre gli incendi giornalieri che hanno visto l’intervento dei mezzi aerei della Forestale. Il primo a “Funtana su Pizu”, a Orotelli, dove è stato necessario l’intervento di un elicottero proveniente dalla base di Farcana.

Le operazioni di spegnimento, dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Orani, coadiuvato da una squadra di vigili del fuoco provenienti da Nuoro, si sono concluse alle 17.00. Interessati pascoli e macchia mediterranea di circa 2mila metri quadri.

Secondo intervento aereo, stavolta a Narcao, in località "Cuccuru Pertuntu", dove è entrato in azione un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Marganai.

Il ruolo delle operazioni di spegnimento, concluse alle 16.00, è stato svolto da un agente del Corpo forestale della Stazione di Carbonia, che ha coordinato una squadra di Forestas con un’autobotte del centro servizi Rosas e ai volontari di protezione civile Terraseo di Narcao.

Elicottero della Forestale impegnato anche nello spegnimento di un incendio in agro del comune di Escalaplano, ad ovest del paese, in località "Moizzu Mannu", dove, a seguito di segnalazione al 1515 e grazie al tempestivo intervento del mezzo proveniente dalla vicina base elicotteri di Villasalto si è evitato il propagarsi delle fiamme in un area boscata di alto pregio.

Sono intervenuti anche gli uomini e i mezzi del Corpo forestale della locale Stazione di Escalaplano, unitamente alla squadra del cantiere Unghecuaddus di Forestas.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono protratte, a causa delle lunghe rotazioni per l'approvvigionamento dell'acqua dell'elicottero, sino alle 19.30.