La Sardegna è ancora devastata dagli incendi. Questa mattina i Vigili del fuoco, il Corpo forestale, la Protezione civile e l'Ente foreste sono dovuti intervenire a Mandas per domare un rogo che ha devastato un'area agricola.

Le fiamme, divampate nella tarda mattinata ed alimentate dal forte vento di maestrale, sono state domate con l'ausilio di un elicottero.

E', invece, ancora in fase di spegnimento l'incendio scoppiato nella zona industriale di Macchiareddu.

In fiamme, in questo caso, sterpaglie e aree incolte. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco, il Copro forestale e i volontari della Protezione civile. In azione anche un elicottero. Sta invece distruggendo macchia mediterranea il rogo divampato a Guspini dove stanno operando i vigili del fuoco.