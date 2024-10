La Sardegna è ancora devastata dagli incendi. Questo pomeriggio due roghi stanno impegnando da diverse ore le squadre dei vigili del fuoco, il Corpo forestale, gli uomini della protezione civile e dell'Ente foreste.

A Iglesias, in località Barega, si è sviluppato un grosso incendio che alimentato dalle forti raffiche di vento di maestrale, si è avvicinato pericolosamente ad alcune aziende agricole, tanto che le squadre a terra hanno richiesto l'intervento di due elicotteri.

Attualmente il fuoco è sotto controllo, non si registrano danni ad abitazioni o capannoni. Un altro rogo è divampato in mattinata a Tortolì. In fiamme un canneto nelle vicinanze della strada. Sul posto accanto alle squadre a terra sta intervenendo un elicottero regionale.