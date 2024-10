In Sardegna continua il lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco impegnate per il contrasto di incendi boschivi e di vegetazione. Da lunedì, si legge in un comunicato stampa, effettuati 281 interventi, 10 dei quali in atto in queste ore sull'Isola.

Tra Palmadula e Lampianu (Sassari), in particolare, squadre a terra e due Canadair della flotta aerea nazionale sono in azione per un incendio di vegetazione lungo la Strada Provinciale 57.