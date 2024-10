“Gli incendi del luglio scorso hanno lasciato un segno grigio, drammaticamente grigio, sulla Sardegna e sull’Ogliastra. Per fronteggiare l’emergenza, i comuni interessati hanno richiesto alla Regione aiuti finanziari per affrontare gli oneri straordinari in capo alle loro amministrazioni e per sostenere le aziende colpite dai fenomeni incendiari. Tanto hanno fatto, nella nostra Ogliastra, con propria Delibera di Giunta, i comuni di Tortolì e di Barisardo”.

Lo sottolinea, in una nota, il Consigliere regionale del Partito Democratico Salvatore Corrias che aggiunge: “L’8 Agosto 2019, con la Delibera n. 32/58, la Giunta regionale ha stabilito di effettuare una valutazione tecnico-amministrativa sugli eventi incendiari affidando alla Direzione Generale della Protezione Civile la predisposizione di una relazione tecnica a supporto della richiesta dello stato di emergenza, assegnando carattere di urgenza all’esecuzione degli interventi, straordinari e improcrastinabili, funzionali al sostegno economico dei territori colpiti”.

“Ad oggi, però, non c’è stato alcun riscontro questa la sua denuncia -. Per questo abbiamo presentato un’Interrogazione, volta ad avere notizia su quali siano gli interventi di carattere finanziario disposti dalla Giunta regionale in favore delle aziende e dei comuni colpiti, quali i propositi in merito al finanziamento specifico per gli interventi di ripristino dei danni, e quale, infine, il percorso individuato dalla stessa Giunta regionale per sostenere i soggetti, pubblici e privati, danneggiati dai gravi eventi incendiari. Nell’interesse dei nostri territori”.