Tre fascicoli di inchiesta sono stati aperti dalla Procura di Lanusei su altrettanti roghi che lo scorso weekend hanno interessato 900 ettari di macchia mediterranea nei pressi delle spiagge di di Orrì e Foxi Lioni a Tortolì e Cea nel territorio di Bari Sardo. Le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione di circa 6mila persone da spiagge, camping, resort e abitazioni.

L'ipotesi di reato è quella di incendio doloso, per il momento non vi sono nomi nel registro degli indagati. Il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale ha individuato il punto di innesco dell'incendio di Orrì. Le fiamme sarebbero partite dal terreno di un agricoltore che stava bruciando frasche.

Dopo quella di Tortolì, anche la giunta comunale di Bari Sardo ha chiesto che venga riconosciuto lo stato di calamità naturale da parte della Regione.

"Abbiamo deliberato lo stato di calamità naturale per ristorare alcuni agricoltori che hanno perso tutto, i proprietari delle attività turistiche e per il danno ambientale provocato - ha detto l'assessore al turismo e all'Ambiente Fabiana Casu - L'incendio infatti ha interessato il costone dell'altopiano di Teccu ad alto valore ambientale e si trova in prossimità di un'area di tutela ambientale che abbiamo istituito".