Una interpellanza urgente è stata presentata in queste ore da Roberto Deriu (primo firmatario) e Giuseppe Meloni, consiglieri regionali del Partito Democratico, indirizzata al presidente della Regione Christian Solinas e che rivolge l'attenzione sulle misure necessarie per ripristinare i servizi dell'acqua potabile che sono stati interrotti a causa dell'incendio che ha colpito diversi comuni della Baronia.

“È imperativo ridurre al minimo i disagi che sta affrontando la cittadinanza, severamente colpita e sotto choc per questo nuovo e drammatico evento che mette a dura prova le comunità già bersagliate negli anni scorsi da diverse calamità – le parole di Deriu –. Ancora una volta si ripropone il tema della protezione civile, del suo funzionamento e della sua sperimentata capacità di essere solidale con le vittime".

La richiesta dei consiglieri dem mira a ottenere un piano d'azione chiaro e immediato per ripristinare l'approvvigionamento di acqua potabile nelle zone colpite dall'incendio. La mancanza di accesso all'acqua potabile non solo compromette le attività quotidiane, ma mette anche a rischio la salute e il benessere delle persone.

“La situazione in Baronia richiede un impegno congiunto per garantire che tutte le risorse necessarie siano mobilitate per ripristinare i servizi essenziali e offrire il sostegno necessario alle comunità coinvolte. Ma occorre agire con tempestività”, ha concluso Roberto Deriu.