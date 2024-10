"Questo gruppo è a completa disposizione di chi ha bisogno nelle zone del disastro e chi vuole mandare aiuti: la cosa più importante è capire chi e di cosa hanno bisogno e che tutto quello che verrà dato arrivi a chi ha veramente subito danni". Così il Movimento Pastori Sardi esprime solidarietà alle popolazioni che in queste ore devono fare i conti con il vasto rogo che sta devastando l’Oristanese.

"Questo mi sembra uno dei momenti peggiori per la nostra isola, e come sempre si dovrà rialzare da sola – ha scritto Gianuario Falchi, uno dei portavoce dei pastori – Vedo la solidarietà di qualche politico che si prepara a scendere in campo con le solite passarelle, non è di questo che ha bisogno oggi la Sardegna, ma che si metta la mano al proprio portafogli e si agisca immediatamente senza fare le solite passarelle. Basti pensare che devono ancora arrivare gli aiuti delle catastrofi precedenti a questa, ma come ho detto prima ci dovremo arrangiare da soli come abbiamo sempre fatto. Siamo a disposizione per tutto" ha aggiunto il portavoce dei pastori.