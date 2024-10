Su proposta dell’assessore della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, la Giunta ha dichiarato la sussistenza dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali e gravissimi incendi verificatisi dallo scorso mese luglio e ha deliberato di richiedere al presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. La direzione generale della Protezione civile regionale predisporrà ora una relazione tecnico illustrativa da inviare a Palazzo Chigi.

Anche il mese di agosto si sta caratterizzando per i terribili incendi che stanno devastando soprattutto l'Ogliastra e il Nuorese con centinaia di ettari di territorio andati in fumo.

Ieri, giovedì 8 agosto, le fiamme sono divampate nella zona industriale di Ottana e ha portato alla chiusura, per alcune ore, della strada provinciale 17 Ottana-Bolotana. In fumo sono andati in fumo centinaia di ettari di terreno.