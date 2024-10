Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia-An, non ha voluto far mancare la propria solidarietà ai cittadini di Arbus e Gonnosfanadiga duramente colpiti dalla piaga degli incendi.

Tramite i propri social network ha rilanciato la richiesta di Stato Calamità e continua chiedere un inasprimento delle pene per i piromani e maggiori mezzi per la prevenzione e le indagini.

“Aziende distrutte, animali bruciati, popolazione evacuata e più di mille ettari di vegetazione incendiate. In tutta la Sardegna, in particolare ad Arbus e Gonnosfanadiga, la situazione è drammatica, manca l'energia elettrica e in molte aziende hanno finito le scorte. Il Governo nazionale non perda tempo e si attivi per decretare lo stato di emergenza e calamità naturale. Ringrazio chi sta facendo di tutto per arginare il fuoco, nonostante i mezzi e gli strumenti insufficienti. Nessuna attenuante invece per chi appicca gli incendi: i piromani vanno trattati come terroristi”.