Elicotteri in azione a Bonorva, Nurri, Uri e Burcei.

La Protezione civile regionale ha emanato un’allerta per alte temperature con picchi che potranno raggiungere anche i 45 gradi.

Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Anela sta intervenendo su un incendio nell’agro del comune di Bonorva, li località Madruncula. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bonorva.

Un altro elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto sta intervenendo su un incendio nelle campagne di Nurri, in località M. Cugussì.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Isili.

E ancora: elicottero proveniente dalla base di Bosa in azione per un rogo nelle campagne di Uri, in località Marroso. Coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ittiri.