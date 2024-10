Il personale del Corpo Forestale sta intervenendo su due vasti incendi con il supporto dei mezzi aerei .

Il primo rogo è divampato nel Comune di Solarussa (OR), in località C. Madau, dove è volato l'elicottero AS350B3 partito dalla base di Fenosu.

Il secondo incendio si è sviluppato nel Comune di Sagama (OR), in località Nuraghe Funtanedda, dove sta intervenendo oltre all'elicottero leggero decollato da Bosa, anche il Superpuma con a borbo il gruppo Gauf (personale altamente qualificato ed esperto nell'utilizzo di tecniche per l'estinsione degli incendi).

Coordina le operazioni di spegnimento il DOS (Direttore delle operazioni di spegnimento).