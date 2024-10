Nella giornata di oggi si segnalano altri due incendi. Oltre il rogo divampato nell’agro di Usellus (OR), in località Campu Sarais, altre due zone sono interessata dalle fiamme: le campagne di Palmas Arborea, in località S'isca de Su ponti, e quelle di Villamassargia, in località POD.E N.18.

Sul posto il Corpo forestale sta coordinando l'attività con due suoi elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu e Marganai.

Seguiranno aggiornamenti