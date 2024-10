In Sardegna

Arriva in Sardegna una turbina nebulizzante, che si aggiunge all'elicottero Super Puma in grado di caricare 4.500 litri d'acqua in dotazione all'apparato antincendio regionale. Dai prossimi giorni il nuovo strumento sara' utilizzato gratuitamente e in via sperimentale per contrastare eventuali grandi roghi nell'isola e in Calabria.