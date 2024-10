Nella giornata di ieri Vigili del fuoco, Corpo forestale e volontari della Protezione civile sono dovuti intervenire, con il supporto dei mezzi aerei antincendio, in diverse località della Sardegna. Nel corso della mattinata infatti si sono sviluppati diversi incendi di sterpaglie nel Cagliaritano.

Gli episodi più gravi, invece, a Villacidro e Geremeas dove sono intervenute le squadre della Forestale e i volontari. Per domare i roghi sono intervenuti in entrambi i casi due elicotteri. Altri incendi si sono sviluppati a Quartucciu in un canneto poco distante dal centro commerciale a Selargius, Suelli e Trexenta. Fiamme ieri pomeriggio anche nelle campagne di Carbonia.

Un incendio è divampato nelle campagne di Cortoghiana Miniera: distrutti sterpaglie e vegetazione. Le fiamme, spinte dal vento, hanno avanzato divorando la vegetazione, arrivando nella zona di Genna Gonnesa e altre aree di campagna periferiche sino a lambire la periferia della frazione di Bacu Abis.

Per contrastare le fiamme sono intervenute anche alcune squadre dei vigili del fuoco, dei forestali, la Protezione civile e le unità del Gev di Villamassargia. Nella zona hanno operato anche due elicotteri del servizio regionale.