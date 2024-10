Il presidente della Regione Ugo Cappellacci ha scritto al ministro dell’Interno Angelino Alfano per chiedere l’adozione del decreto finalizzato a qualificare come misto il distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Mandas. Facendo proprie le istanze del territorio, il governatore ha nuovamente sottolineato la necessità di assicurare un presidio costante contro la piaga dei roghi, che soprattutto nei mesi estivi assume il carattere di vera e propria emergenza.

“Tale necessità – ha scritto il presidente - ha trovato una triste conferma anche negli ultimi incendi avvenuti presso il territorio dei Comuni di Laconi, Isili e Nurallao. Cappellacci ha altresì rappresentato le preoccupazioni dei 25 Comuni della Trexenta, del Sarcidano, della Barbagia Seulo e del Gerrei, che paventano la chiusura della base stagionale: “una decisione da evitare assolutamente– ha sottolineato- perché rappresenterebbe un depauperamento inaccettabile per quei territori. Poiché parliamo di intere comunità che ogni anno vengono messe in serio pericolo, il più delle volte dalle mani di incendiari senza scrupoli – ha concluso il presidente- confido in un tuo intervento affinché siano garantiti i presidi richiamati e vi sia una maggiore difesa dei cittadini, dei paesi e delle aziende della Sardegna dalla piaga distruttrice ed assassina degli incendi”.