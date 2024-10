Il presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, ha commentato così le dichiarazioni del capo della Protezione civile Franco Gabrielli a proposito degli incendi divampati nei giorni scorsi in Sardegna.

“Come il prefetto Gabrielli ben sa, le considerazioni circa la sua solitudine nella richiesta di mezzi aerei per fronteggiare il fuoco non possono essere riferite al caso Sardegna. Infatti, la Regione ha sollecitato costantemente il Governo affinché la nostra isola fosse presidiata in maniera adeguata. L’ultima, di una lunga serie di richieste, risale al mese di maggio.

Sul punto è lo Stato centrale che deve assumersi le sue responsabilità e adottare tutte le misure necessarie per non lasciare soli né la Protezione Civile, né gli amministratori locali, né i cittadini”.