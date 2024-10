Ancora una giornata campale per i Vigili del Fuoco nuoresi, sul fronte degli incendi boschivi e di vegetazione. Dopo l’incendio di ieri, che ha interessato un vasto territorio di pascolo cespugliato pari a circa 180 ettari posto a confine fra i territori comunali di Borore, Birori e Bortigali, dal primo pomeriggio di oggi sono attivi due importanti fronti di fiamme nei Comuni di Villagrande Strisaili e Dualchi.

Massimo il dispiegamento di forze in campo che vede impegnate tutte le risorse del Comando per arginare le fiamme che si propagano velocemente nel territorio riarso dalle alte temperature registrate. Il comandante Antonio Giordano coordina le operazioni di soccorso in stretto raccordo con la Prefettura di Nuoro.

Presso il Comune di Dualchi è stato costituito un posto di comando avanzato con un Funzionario che assolve alla direzione delle operazioni di spegnimento in quanto l’incendio avanza minacciosamente verso l’abitato. Sul posto operano 4 squadre dei Vigili del Fuoco con rinforzi provenienti anche dal Comando di Oristano, mezzi aerei Forestale regionale Forestas e numerosi volontari.