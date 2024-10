C’è un nuovo bollettino della Protezione Civile regionale per pericolo incendi. In preallarme Oristanese, Nuorese e sud dell’isola. Ma anche il Ministero della Salute mette in guardia per l’arrivo di un’ondata di calore, con temperature in aumento sino a 37 gradi a Cagliari tra domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto.

"Le condizioni – si legge nel bollettino di pericolo incendi - sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".